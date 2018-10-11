В 9 областях Украины самый высокий уровень пожарной опасности

11 октября, 2018, 08:41

В некоторых областях Украины 12 октября ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в Одесской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Ривненской областях, на Львовщине, Житомирщине и Днепропетровской области ожидается чрезвычайный (5-го класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, согласно прогнозам синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, начиная со среды и до конца недели в Украине сохранится комфортная и теплая для октября погода.