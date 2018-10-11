Украина завоевала три золота юношеской Олимпиады
11 октября, 2018, 10:41
Сборная Украины завоевала три золотые медали юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе
Об этом сообщает НОК Украины.
Сначала золото выиграл гребец Иван Тищенко. В финальном заезде среди одиночек он не оставил шансов соперникам из Австралии, Беларуси и Перу.
Затем олимпийской чемпионкой стала фехтовальщица Екатерина Чорний, которая помогла сборной Европы-1 одолеть в финале команду Азии и Океании и получила свое второе золото в Буэнос-Айресе.
Еще одна золотая медаль на счету гимнаста Ивана Чепурного, который отличился в составе команды "Симоны Байлз" в мультидисциплинном первенстве.
- Первую золотую медаль юношеской Олимпиады сборной Украины принесла Екатерина Чорний в индивидуальном турнире саблисток.
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