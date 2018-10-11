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Украина и Молдова подписали меморандум о поставках и модернизации оружия


фото: ukroboronprom
Госпредприятие "Промоборонэкспорт" и Минобороны Молдовы в рамках Международной оборонной выставки "Оружие и Безопасность-2018" подписали Меморандум о взаимодействии по поставке и модернизации оружия

Об этом в четверг, 11 октября, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в своем Twitter.

Как отмечается, документ предусматривает предоставление сторонами услуг по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой и авиационной техники.

Кроме того, стороны согласовали возможность поставки украинской военной техники Вооруженным силам Республики Молдова и договорились о перспективах сотрудничества еще в ряде направлений военно-технического сотрудничества.

  • Напомним, в течение 9-12 октября в Киеве продолжается Международная специализированная выставка "Оружие и безопасность – 2018".
  • В первый день XV Международной оборонной выставки "Оружие и Безопасность", "Укроборонпром" презентовал новую боевую машину с украинскими комплектующими БМ-21 УМ, что заменит "Град".
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