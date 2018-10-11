Украина и Молдова подписали меморандум о поставках и модернизации оружия

11 октября, 2018, 17:53

Госпредприятие "Промоборонэкспорт" и Минобороны Молдовы в рамках Международной оборонной выставки "Оружие и Безопасность-2018" подписали Меморандум о взаимодействии по поставке и модернизации оружия

Об этом в четверг, 11 октября, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" в своем Twitter.

Как отмечается, документ предусматривает предоставление сторонами услуг по капитальному ремонту и модернизации бронетанковой и авиационной техники.

Кроме того, стороны согласовали возможность поставки украинской военной техники Вооруженным силам Республики Молдова и договорились о перспективах сотрудничества еще в ряде направлений военно-технического сотрудничества.

Украина и Молдова подписали Меморандум о модернизации и поставки ВВТ - https://t.co/6HFanDyz5B pic.twitter.com/RvK2RtcwJK — ДК УкрОборонПром (@ukroboronprom) 11 октября 2018 г.