Украина вошла в топ-50 по уровню человеческого капитала
О таких данных свидетельствуют исследования Индекса человеческого капитала.
Индекс человеческого капитала – это проект Всемирного банка, часть Human Capital Project.
Измерения производительности человеческого капитала оценивают от 0 до 1. Так Украина набрала 0,65 балла. Украина “обошла” Грузию, Турцию и Катар. Но уступили место России и Словакии.
Во время исследования учитывают несколько главных факторов: перспективы детей дожить до школьного возраста; уровень образования, которого смогут достичь дети, и объем усвоенных знаний; уровень здоровья на момент выпуска из школы.
В десятку стран с лучшим показателем индекса проникли:
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Сингапур
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Южная Корея
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Япония
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Китай
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Финляндия
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Ирландия
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Австралия
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Швеция
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Нидерланды
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Канада
По результатам исследования, 56% родившихся сегодня детей по всему миру заработают за жизнь почти вдвое меньше, чем могли бы, если бы правительства эффективнее инвестировали в здравоохранение и образование.
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