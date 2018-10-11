Украина вошла в топ-50 по уровню человеческого капитала

11 октября, 2018, 17:37

В рейтинге Всемирного банка качества человеческого капитала украинцы заняли 50-е место

О таких данных свидетельствуют исследования Индекса человеческого капитала.

Индекс человеческого капитала – это проект Всемирного банка, часть Human Capital Project.

Измерения производительности человеческого капитала оценивают от 0 до 1. Так Украина набрала 0,65 балла. Украина “обошла” Грузию, Турцию и Катар. Но уступили место России и Словакии.

Во время исследования учитывают несколько главных факторов: перспективы детей дожить до школьного возраста; уровень образования, которого смогут достичь дети, и объем усвоенных знаний; уровень здоровья на момент выпуска из школы.

В десятку стран с лучшим показателем индекса проникли:

Сингапур Южная Корея Япония Китай Финляндия Ирландия Австралия Швеция Нидерланды Канада

По результатам исследования, 56% родившихся сегодня детей по всему миру заработают за жизнь почти вдвое меньше, чем могли бы, если бы правительства эффективнее инвестировали в здравоохранение и образование.