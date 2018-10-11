 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина вошла в топ-50 по уровню человеческого капитала


фото: develop-project.eu
В рейтинге Всемирного банка качества человеческого капитала украинцы заняли 50-е место

О таких данных свидетельствуют исследования Индекса человеческого капитала.

Индекс человеческого капитала – это проект Всемирного банка, часть Human Capital Project.

Измерения производительности человеческого капитала оценивают от 0 до 1. Так Украина набрала 0,65 балла. Украина “обошла” Грузию, Турцию и Катар. Но уступили место России и Словакии.

Во время исследования учитывают несколько главных факторов: перспективы детей дожить до школьного возраста; уровень образования, которого смогут достичь дети, и объем усвоенных знаний; уровень здоровья на момент выпуска из школы.

В десятку стран с лучшим показателем индекса проникли:

  1. Сингапур

  2. Южная Корея

  3. Япония

  4. Китай

  5. Финляндия

  6. Ирландия

  7. Австралия

  8. Швеция

  9. Нидерланды

  10. Канада

По результатам исследования, 56% родившихся сегодня детей по всему миру заработают за жизнь почти вдвое меньше, чем могли бы, если бы правительства эффективнее инвестировали в здравоохранение и образование.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать