Ученые зафиксировали 20 новых источников радиовспышек в далеких галактиках. Их происхождение неизвестно

11 октября, 2018, 15:20

Ученые обнаружили в далеких галактиках около 20 новых источников FBR-вспышек, наблюдая за ними в новый телескоп ASKAP, который еще строится

Вспышки обнаружили астрономы из Технологического университета Суинберн в Мельбурне. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Справка:

Радиовспышки - яркие импульсы радиоизлучения длительностью в несколько миллисекунд, источник которых до сих пор неизвестен. Ученые ранее выдвинули несколько теорий их происхождения - от излучения сильно намагниченными нейтронными звездами в результате взрыва в сверхмассивных черных дырах к сигналам далеких цивилизаций.

Количество наблюдаемых вспышек вдвое превысило зафиксированные за последние десять лет. Астрономы отметили, что ни один из очагов не удалось зафиксировать дважды.

"Мы до сих пор не знаем, в каких именно галактиках и частях Вселенной возникают эти вспышки. Когда полные версии SKA и ASKAP будут введены в строй, мы сможем локализовать их местонахождение с точностью до тысячной доли градуса. Этого хватит для того, чтобы понять, где конкретно возникает каждый FRB-всплеск", - говорит Райан Шеннон, соавтор исследования.