 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые зафиксировали 20 новых источников радиовспышек в далеких галактиках. Их происхождение неизвестно

Ученые обнаружили в далеких галактиках около 20 новых источников FBR-вспышек, наблюдая за ними в новый телескоп ASKAP, который еще строится

Вспышки обнаружили астрономы из Технологического университета Суинберн в Мельбурне. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Справка:

Радиовспышки - яркие импульсы радиоизлучения длительностью в несколько миллисекунд, источник которых до сих пор неизвестен. Ученые ранее выдвинули несколько теорий их происхождения - от излучения сильно намагниченными нейтронными звездами в результате взрыва в сверхмассивных черных дырах к сигналам далеких цивилизаций.

Количество наблюдаемых вспышек вдвое превысило зафиксированные за последние десять лет. Астрономы отметили, что ни один из очагов не удалось зафиксировать дважды.

"Мы до сих пор не знаем, в каких именно галактиках и частях Вселенной возникают эти вспышки. Когда полные версии SKA и ASKAP будут введены в строй, мы сможем локализовать их местонахождение с точностью до тысячной доли градуса. Этого хватит для того, чтобы понять, где конкретно возникает каждый FRB-всплеск", - говорит Райан Шеннон, соавтор исследования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать