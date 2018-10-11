Ученые зафиксировали 20 новых источников радиовспышек в далеких галактиках. Их происхождение неизвестно
Вспышки обнаружили астрономы из Технологического университета Суинберн в Мельбурне. Их исследование опубликовано в журнале Nature.
Справка:
Радиовспышки - яркие импульсы радиоизлучения длительностью в несколько миллисекунд, источник которых до сих пор неизвестен. Ученые ранее выдвинули несколько теорий их происхождения - от излучения сильно намагниченными нейтронными звездами в результате взрыва в сверхмассивных черных дырах к сигналам далеких цивилизаций.
Количество наблюдаемых вспышек вдвое превысило зафиксированные за последние десять лет. Астрономы отметили, что ни один из очагов не удалось зафиксировать дважды.
"Мы до сих пор не знаем, в каких именно галактиках и частях Вселенной возникают эти вспышки. Когда полные версии SKA и ASKAP будут введены в строй, мы сможем локализовать их местонахождение с точностью до тысячной доли градуса. Этого хватит для того, чтобы понять, где конкретно возникает каждый FRB-всплеск", - говорит Райан Шеннон, соавтор исследования.
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