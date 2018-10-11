11 октября, 2018, 11:36

Команда психологов из Университета Глазго обнаружила, что мимика разных рас во время оргазма очень отличается

Об этом пишет ВВС.

Ученые говорят, что выражение лица подтверждает то, из какой части мира человек. Мимика во время оргазма европейцев отличается от азиатской.

Представители западной культуры во время оргазма широко открывают глаза и открывают рот. Азиаты же поджимают губы и растягивают их в слабой улыбке.

Ощущение боли у европейцев и азиатов в мимике одинаковое: опущенные брови, сморщенный нос и немного прищуренные глаза.

"Люди часто используют мимику для передачи сообщения тем, кто их окружает. Однако наблюдения показывают, что выражения людей, которые испытывают боль или оргазм, практически не отличаются друг от друга, что ставит под вопрос их роль", - пояснили ученые.

Для исследования ученые сделали компьютерное моделирование. Так они "собрали" разные выражения лица на основе 42 параметрив. На наиболее характерных элементах мимики они создали несколько коротких анимационных роликов.

Участников эксперимента просили сначала обозначить различные выражения лица как "боль", "оргазм" или "другое", а затем оценить эмоцию по степени очевидности. Участники четко разделяли обе эмоции.

По мнению психологов, это показывает разницу двух культур по выражение восторга и удовольствия.

Ученые опросили более 2,5 тыс. женщин всех возрастов, чтобы узнать, в какой период жизни они больше довольны оргазмом. Как оказалось, высоко оценивают качество оргазмов женщины, старше 36 лет.