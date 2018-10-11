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Участник группы "Скрябин" выпустил лирический альбом - манифест к девушкам

Проект участника группы "Скрябин" Жени Толочного TOLO4NYI презентовал второй альбом под названием "Серце з краю"

В новый EP вошли пять песен, которые солист записал в Киеве за последний год. Каждая из композиций - часть любовного манифеста к девушкам.

По словам Толочного, "Серце з краю" - это игра слов. Главный трек альбома - "о девушке без сердца" и одновременно о выборе быть не похожим на других, о возможности наполнить свою жизнь и сердце новым содержанием.

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"Для меня это очень важный шаг - создание EP на украинском языке, где тексты мы одели в модный саунд. У нас получилось совместить тексты на украинском и хлесткие биты в целостный альбом. Завернул я все это в поп-обложку", - сказал исполнитель.

Послушать альбом "Серце з краю" можно на iTunes и Deezer.

 

TOLO4NYI - новая украинская музыка, поп-рок. В июне 2016 Женя Толочный представил дебютный EP "ЧерноеБелое", осенью 2016 сыграл первый сольный концерт в киевском тысячнике Atlas. Потом искал новый звук и новые песни. Кроме авторского проекта, Женя уже несколько лет является музыкантом и вокалистом группы Скрябин.

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