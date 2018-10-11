Участник группы "Скрябин" выпустил лирический альбом - манифест к девушкам
В новый EP вошли пять песен, которые солист записал в Киеве за последний год. Каждая из композиций - часть любовного манифеста к девушкам.
По словам Толочного, "Серце з краю" - это игра слов. Главный трек альбома - "о девушке без сердца" и одновременно о выборе быть не похожим на других, о возможности наполнить свою жизнь и сердце новым содержанием.
"Для меня это очень важный шаг - создание EP на украинском языке, где тексты мы одели в модный саунд. У нас получилось совместить тексты на украинском и хлесткие биты в целостный альбом. Завернул я все это в поп-обложку", - сказал исполнитель.
Послушать альбом "Серце з краю" можно на iTunes и Deezer.
TOLO4NYI - новая украинская музыка, поп-рок. В июне 2016 Женя Толочный представил дебютный EP "ЧерноеБелое", осенью 2016 сыграл первый сольный концерт в киевском тысячнике Atlas. Потом искал новый звук и новые песни. Кроме авторского проекта, Женя уже несколько лет является музыкантом и вокалистом группы Скрябин.
- Напомним, украинская группа Fontaliza презентовал новый альбом "Фирменные движения" с роковыми и регги-песнями.
- Певец Сергей Бабкин презентовал свой 12-й альбом "Музасфера", в котором все песни написаны на украинском.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика