Трамп пригрозил Индии за закупку С-400 в России

11 октября, 2018, 11:16

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия "скоро узнает" о мерах в ответ за закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф

Об этом он заявил в среду, 10 октября, комментируя контракт России и Индии на поставку ЗРК С-400 Триумф, передает India Times.

"Индия узнает... Вы увидите. Скорее, чем вы думаете", - сказал Трамп.

Согласно закону о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA), администрация президента США Дональда Трампа имеет полномочия для введения вторичных санкций - против стран, лиц и организаций, заключивших соглашения с внесенным в список санкций Рособоронэкспортом.