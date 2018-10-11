Трамп пригрозил Индии за закупку С-400 в России
11 октября, 2018, 11:16
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия "скоро узнает" о мерах в ответ за закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф
Об этом он заявил в среду, 10 октября, комментируя контракт России и Индии на поставку ЗРК С-400 Триумф, передает India Times.
"Индия узнает... Вы увидите. Скорее, чем вы думаете", - сказал Трамп.
Согласно закону о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA), администрация президента США Дональда Трампа имеет полномочия для введения вторичных санкций - против стран, лиц и организаций, заключивших соглашения с внесенным в список санкций Рособоронэкспортом.
- Во время визита президента РФ Владимира Путина в Индии 5 октября Россия и Индия подписали контракт на поставку ЗРС С-400 Триумф для индийской армии. По контракту на сумму более $5 млрд Нью-Дели получит пять полковых комплектов системы.
- Ранее о намерении закупить российские ЗРК С-400 заявила Турция, что существенно испортило отношения Вашингтона и Анкары.
- В частности, Соединенные Штаты отменили продажу Турции новейших истребителей F-35.
- В конце сентября США ввели санкции против китайских военных из-за покупки российских истребителей Су-35 и ракет для наземных ракетных комплексов С-400.
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