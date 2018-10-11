Стало известно, сколько "Шахтер" заработал за сезон

11 октября, 2018, 11:13

Футбольный клуб "Шахтер" обнародовал годовой финансовый отчет за сезон 2017/18

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Общие доходы "Шахтера" составили 1 млрд 732 млн грн. Прибыль от продажи и аренды футболистов - 108 млн грн, от коммерческой деятельности - 736 млн грн.

"Шахтер" участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, где вышел в 1/8 финала турнира. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 888 млн грн. По сравнению с прошлым сезоном, доходы "Шахтера" выросли на 855 млн грн.

В сезоне-2017/18 «Шахтер» заплатил в государственный бюджет 504,5 млн грн.