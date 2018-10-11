 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Стало известно, сколько "Шахтер" заработал за сезон


фото: shakhtar.com
Футбольный клуб "Шахтер" обнародовал годовой финансовый отчет за сезон 2017/18

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера".

Общие доходы "Шахтера" составили 1 млрд 732 млн грн. Прибыль от продажи и аренды футболистов - 108 млн грн, от коммерческой деятельности - 736 млн грн.

"Шахтер" участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, где вышел в 1/8 финала турнира. Доходы клуба от УЕФА и ФИФА составили 888 млн грн. По сравнению с прошлым сезоном, доходы "Шахтера" выросли на 855 млн грн.

В сезоне-2017/18 «Шахтер» заплатил в государственный бюджет 504,5 млн грн.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать