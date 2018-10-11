Стало известно, как будет выглядеть новый ракетный катер для ВМС Украины

11 октября, 2018, 15:02

Появились новые детали относительно ракетного катера для Военно-морских Сил ВСУ

В частности, вооружение будет отечественного производства, сообщает Украинский милитарный портал.

В Азербайджане во время Международной выставки "Оружие и безопасность 2018" был представлен проект ракетного катера "Веспа". Именно он станет прототипом для украинского быстроходного катера "Лань", который будет строиться на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацкой".

По данным Украинского милитарного портала, катер будет иметь стандартное водоизмещение в 550 тонн, и полное в 640 тонн, длина его составит 64,46 метров, а ширина - 9,6 метров.

Насчет максимальной скорости, то она составит 40 узлов, дальность плавания на экономической скорости: 2300 миль, и иметь место для экипажа в 38 (+6) человек.

Ракетный катер предназначен для патрулирования, осуществления конвоирования и в случае необходимости уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника как самостоятельно, так и во взаимодействии с ударными силами флота.