Смартфон для тех, кто не хочет в него "залипать". Что придумал стартап Essential

11 октября, 2018, 17:50

Разработчик операционной системы Android Энди Рубин основал стартап Essential и хочет выпустить смартфон, который самостоятельно будет отвечать на смс и прочие сообщения пользователя

Как пишет Bloomberg, он будет делать это "в стиле владельца".

Прототип устройства покажут до конца года, а рабочая версия - на выставке CES в январе 2019 года. Собеседник Bloomberg добавил, что Essential намерен позиционировать гаджет как устройство для тех, кто хочет проводить меньше времени перед экраном смартфона.

Известно, что модель будет иметь небольшой экран, а управлять им можно будет с помощью кнопок или голосовыми командами.

Телефон может автоматически отвечать на письма, полученные по электронной почте, и назначать встречи. Его владелец сможет осуществлять телефонные звонки, а также при желании самостоятельно отвечать на сообщения.