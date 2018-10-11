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Сколько украинских мужчин считают, что женщины - хорошие лидеры общин. Опрос ООН


фото: radiosvoboda
В правительстве отметили, что обеспечение гендерного равенства в Украине - это не "сезонное" оживление и не предвыборная риторика, а совместная кропотливая работа

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе во время парламентских слушаний "Предотвращение и противодействие дискриминации женщин из уязвимых социальных групп".

Она рассказала, что в стране за небольшой промежуток времени состоялся ряд государственных инициатив в этой сфере. В частности, впервые вопрос координации гендерной политики был вынесен на общеправительственный уровень - к ее компетенции.

"Впервые разработан и одобрен Национальный план действий до 2021 года на выполнение Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW), принят и обновлено Национальный план действий по выполнению Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 "Женщины, мир, безопасность" на период до 2020 года", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, украинская власть впервые так серьезно относятся к необходимости улучшения ситуации с ликвидацией дискриминации в отношении женщин и выполнения своих национальных и международных обязательств в этой сфере.

Она пояснила, что гендерная составляющая включена в Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины и Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц и внедрения долгосрочных решений относительно внутреннего перемещения на период до 2020 года.

Более того, принята Государственная социальная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что усиление деятельности по внедрению государственной политики гендерного равенства соответствует современным ожиданиям общественности.

"По результатам опроса Фонда народонаселения ООН, 81% мужчин считают, что женщины должны получать равную с мужчинами зарплату за работу одинаковой ценности. 74% мужчин считают, что женщины могут быть такими же хорошими лидерами общин, как и мужчины, а 73% мужчин считают, что женщины должны иметь равные шансы участия в политике с мужчинами",- подытожила она.

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