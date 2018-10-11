Шевченко рассказал, доволен ли игрой с Италией
11 октября, 2018, 10:24
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко доволен действиями команды в матче против Италии
Об этом сообщает "Футбол 1".
По словам Шевченко, команда хорошо отреагировала на неудачный первый тайм и пропущенный сразу после перерыва гол.
"Моментами мы могли сыграть намного лучше, но Италия - команда с хорошими игроками, которая играет в быстрый футбол, сегодня они выглядели очень хорошо. У нашей команды была очень хорошая реакция. Я доволен командой, во втором тайме, после пропущенного мяча, мы нашли дополнительные силы и продолжали работать. Мы нашли гол и дальше создавали моменты", - сказал тренер.
- Сборная Украины в товарищеском матче с Италией сыграла вничью 1:1.
- В этой игре Андрей Шевченко не мог рассчитывать на лидера сборной Украины - Андрея Ярмоленко.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика