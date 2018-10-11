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Шевченко рассказал, доволен ли игрой с Италией


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко доволен действиями команды в матче против Италии

Об этом сообщает "Футбол 1".

По словам Шевченко, команда хорошо отреагировала на неудачный первый тайм и пропущенный сразу после перерыва гол.

"Моментами мы могли сыграть намного лучше, но Италия - команда с хорошими игроками, которая играет в быстрый футбол, сегодня они выглядели очень хорошо. У нашей команды была очень хорошая реакция. Я доволен командой, во втором тайме, после пропущенного мяча, мы нашли дополнительные силы и продолжали работать. Мы нашли гол и дальше создавали моменты", - сказал тренер.

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