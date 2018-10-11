Сезонная смена резины - это не реклама, это безопасность. Новости компании

11 октября, 2018, 16:25

Сознательные водители заблаговременно готовят автомобиль к зимнему сезону. Особое внимание они уделяют автошинам, понимая, что смена резины - это не реклама, а, прежде всего, безопасность дорожного движения. Ведь летние и зимние шины кардинально отличаются и по химическому составу резины, и по рисунку протектора. Следовательно, и по техническим характеристикам безопасности, и с вытекающими отсюда последствиями

Но, к сожалению, есть еще горе-водители, которые пренебрегают рекомендациями об использовании шин в соответствии со временем года. Достаточно большая часть владельцев транспортных средств в Украине зимой ездит на летних шинах. Такая экономия заканчивается трагически не только для них. Эксперты утверждают, что количество аварий увеличивается до 40% в конце осени - начале зимы, когда ухудшается сцепление летней шины с обледенелой дорогой.

Надо отметить, что в ряде западных государств отсутствие на автомобиле шин, соответствующих времени года, карается большими штрафами. В Украине такой закон не принят, и каждый водитель, независимо хороший он водитель или нет, должен помнить, что при эксплуатации зимой летних шин он может попасть в ДТП, подвергая опасности не только свою жизнь.

Ежегодно социально ответственные компании реализуют различные проекты с целью безопасности дорожного движения и обращают внимание водителей на необходимость смены резины.

Когда "переобуваться"

Если осенью среднесуточная температура воздуха в течение недели держится на уровне +7...+5 градусов по Цельсию, необходимо перейти на зимнюю резину.

Разница летней и зимней резины

У летних шин протекторная и другие резиновые смеси "дубеют" в холод. Начиная со среднесуточной температуры воздуха +7 градусов по Цельсию, шины становятся жесткими, способность надежного контакта с дорогой стремительно уменьшается и больше походит на скольжение. То есть, в зимнее время летние шины не обеспечат безопасность.

У зимних шин резиновые смеси более эластичные при низкой температуре. Начиная с 0 градусов, они обеспечивают надежную управляемость автомобилем. Благодаря химическому составу, зимние шины цепляются за гладкую поверхность, обеспечивая короткий тормозной путь, устойчивость, особенно на поворотах. А при их использовании в летний период, начиная с отметки +10 градусов, шины быстро изнашиваются, увеличивая степень истирания протектора.

Отличие рисунка протектора

У зимних шин рисунок протектора имеет более глубокие выводящие канавки и блоки, которые их разделяют, по сравнению с летними шинами. Таким образом, они хорошо самоочищаются, позволяя глубоко впечатываться в снег и грязь до твердой поверхности дороги, обеспечивая хорошее сцепление.

В летнем варианте больше продольных и неглубоких выводящих канавок, чтобы снизить риск аквапланирования.

Типы зимней резины

Существует несколько типов зимних рисунков протектора (европейский, скандинавский, шипованный/под ошиповку), при выборе которого необходимо учитывать климатические условия региона, где будет эксплуатироваться данная шина.

Европейский тип (для мягкой зимы)

PREMIORRI ViaMaggiore

Скандинавкий тип (для суровой зимы)

PREMIORRI ViaMaggiore Z Plus

Шипованный/под ошиповку (для регионов, где дороги скованы льдом)

ROSAVA SNOWGARD

PREMIORRI ViaMaggiore - европейский зимний рисунок. Особенности рисунка протектора - множество поперечных канавок быстро отводит воду и снежную кашу, обеспечивая повышенное сцепление с мокрой дорогой. Зубчатые выступы на крайних грунтозацепах повышают устойчивость и сцепление на укатанном снегу и льду. Примененные в производстве новейшие материалы и технологии позволяют с легкостью преодолевать трудные участки зимних дорог. Модельный ряд состоит из 14 типоразмеров от 13 до 16 дюйма, с индексом скорости Т (190 км/час).

PREMIORRI ViaMaggiore Z Plus - одна из новых моделей зимних шин со скандинавским и асимметричным рисунком протектора. Специально разработанная зимняя силика увеличивает сцепление с заснеженной и обледенелой дорогой. Центральный ряд блоков, отвечающий за курсовую устойчивость, вооружили волнообразными 3-D ламелями, которые в шахматном порядке выходят наружу с разных сторон, улучшая сцепление и торможение во всех направлениях. Для эффективного отвода воды из пятна контакта в рисунке протектора предусмотрены две крупные продольные канавки. В центральном ряду между блоками предусмотрены "карманы" для поглощения большего количества воды и снега. Но резкий уклон граней между центральными блоками обеспечивает быстрое их очищение от налипшего снега. Модельный ряд представлен 16 типоразмерами от 15 до 18 дюйма с индексом скорости H (210 км/час) и V (240 км/час).

ROSAVA SNOWGARD - зимняя шина с рисунком под ошиповку. Трехмерные ламели, разработанные по технологии 3-D GRIPPING и расположенные в центральной части протектора, способствуют повышению жесткости блоков протектора, обеспечивая хорошее сцепление с сухой дорогой. За счет несмыкаемости их выступов во время движения шины вода эффективно отводится из зоны контакта шины с дорогой. Для повышения безопасности на дорогах, постоянно покрытых льдом, предусмотрена установка шипов противоскольжения. Конструкция протектора специально разработана из нескольких слоев новых резиновых смесей разной жесткости. Благодаря этому беговая часть шины остается мягкой и обеспечивает надежное сцепление при низких температурах. Резиновый слой, в котором размещен фланец шипа, имеет более жесткую структуру и прочно его удерживает, предотвращая от выпадения. Эффективную защиту от аквапланирования и слэшпленинга обеспечивают широкие поперечные канавки с переменными углами наклона стенок. Они также способствуют быстрому отводу воды и снежной кашицы из зоны контакта. Модельный ряд насчитывает 12 типоразмеров с посадочным диаметром обода 13-16 дюймов, индексом скорости Т (190 км/час).