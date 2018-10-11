СБУ получила новые доказательства кибератак российских спецслужб
Об этом в четверг, 11 октября, сообщила пресс-служба СБУ по результатам полученных доказательств относительно агрессивных действий российских спецслужб против Украины в киберпространстве.
"Специалисты спецслужбы зафиксировали новую целенаправленную атаку на информационно-телекоммуникационные системы государственных органов Украины. Хакеры использовали новые образцы вредоносного программного обеспечения, функциональные возможности которого предусматривают удаленное администрирование процессов операционной системы и копирование файлов, слежки за действиями пользователей, перехват паролей", - говорится в сообщении.
По результатам расследования, проведенного специалистами СБУ во взаимодействии с известной антивирусной компанией установлено, что эти компьютерные вирусы являются обновленными версиями бекдора "Industoyer".
Специалисты кибербезопасности также установили объекты новой кибератаки и оказали помощь в локализации ее последствий и минимизации киберугроз ИТ-инфраструктурам органов государственной власти.
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