СБУ обыскала офис Moneyveo: подозревает, что компания нелегально зарабатывает на клиентах

11 октября, 2018, 14:20

СБУ провела обыск в офисе микрофинансовой организации Moneyveo, изъяв технику и документы в рамках расследования относительно несанкционированного использования личных данных украинцев

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В ведомстве отметили, что топ-менеджмент компании использовал персональные данные людей для "лже-кредитования".

В частности, злоумышленники несанкционированно использовали личные данные украинцев, в том числе участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома.

После этого, для взыскания якобы существующего долга дельцы подключали представителей коллекторских компаний.

"Сотрудники СБУ задокументировали свыше тысячи фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств", - подчеркнули в ведомстве.

В рамках открытого уголовного производства, правоохранители провели санкционированные следственные действия в офисных помещениях компании, во время которых обнаружили документацию, которая подтверждает проведение сделок.

Тем временем в пресс-службе Moneyveo подтвердили, что 9-10 октября в киевском офисе компании сотрудники СБУ и прокуратуры провели обыск.

"Лица в штатском, которые представились сотрудниками СБУ, изъяли рабочие и личные ноутбуки сотрудников компании Moneyveo. Мы считаем сегодняшние действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес", - отметила PR-менеджер Moneyveo Инна Калинина.

Она добавила, что компания готова оказать всю необходимую помощь следствию для скорейшего восстановления штатной работы офиса.

Сейчас кредитная система компании работает в обычном автоматизированном режиме, клиентов обслуживают, а постановление правоохранителей на обыск находится на изучении юристов Moneyveo.