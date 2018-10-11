"Оппоблок" предлагает сажать на 6 лет за "пропаганду однополых сексуальных отношений"

11 октября, 2018, 12:06

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул зарегистрировал законопроект №9183 "по поводу защиты общественной морали и традиционных семейных ценностей", который предлагает штрафовать и лишать свободы за "пропаганду однополых сексуальных отношений"

Законопроект обнародован на сайте Верховной Рады.

Документ, в частности, предлагает добавить в Кодекс Украины об административных правонарушениях положения о штрафах за "пропаганду однополых сексуальных отношений, что может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, нравственное и духовное развитие ребенка". Граждан предлагают штрафовать в размере до ста необлагаемых минимумов доходов юридических лиц - до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов, для должностных лиц - до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов.

"Направленная на ребенка, публичная пропаганда однополых сексуальных отношений, что может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, нравственное и духовное развитие ребенка, которая выражается в публичной демонстрации образа жизни лиц, которые ведут однополые сексуальные отношения, их ориентации и поведения, влечет за собой наложение штрафа от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан", - также говорится в документе.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают внести в Уголовный кодекс соответствующие изменения, предусматривающие арест или лишение свободы за повторную в течение года "пропаганду однополых сексуальных отношений, что может негативно повлиять на физическое и психическое здоровье, нравственное и духовное развитие ребенка".

Максимальное наказание предлагаются в виде лишения свободы на срок до 6 лет для должностных лиц.

В "Оппоблоке" также предлагают наказывать за "ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих однополые сексуальные отношения", и запретить "пропаганду однополых сексуальных отношений" средствам массовой информации.