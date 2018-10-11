11 октября, 2018, 13:08

11 октября по Украине в рамках акции "Бойкот ценам на топливо" автомобилисты перекрыли движение транспорта в Виннице, Черновцах, Киеве, Мариуполе, Закарпатье, Херсоне, Николаеве с требованием снизить цены на бензин

Об этом сообщил "Укринформ".

В рамках акции ОО "Авто Евро Сила" в Черновцах митингующие заблокировали движение на кольце, на проспекте Независимости возле ТЦ "Майдан". Как сообщает издание molbuk.ua, из-за блокирования не курсируют троллейбусы. Другие митингующие пикетируют под стенами городского совета.

В Николаеве автомобилисты заблокировали одну из центральных улиц города – Адмиральскую, где находится облгосадминистрация и городской совет с требованием повлиять на рост цен на бензин и автогаз.

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В Виннице около 200 активистов с собственными автомобилями на час частично заблокировали два из трех мостов через Южный Буг. Вместе с тем, на Херсонщине 25 человек присоединились к акции на проспекте Ушакова напротив облгосадминистрации. А на Закарпатье 30 человек частично заблокировали собственными автомобилями трассу Киев-Чоп.

В Мариуполе около 50 владельцев машин присоединились к акции и заблокировали часть проспекта Мира, сообщило издание MRPL.CITY.

Напомним, 11 июля в центре столицы прошла акция протеста общественной организации "Авто Евро Сила".