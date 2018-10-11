"Евробляхеры" по Украине перекрывают дороги, требуют снизить цены на топливо
Об этом сообщил "Укринформ".
В рамках акции ОО "Авто Евро Сила" в Черновцах митингующие заблокировали движение на кольце, на проспекте Независимости возле ТЦ "Майдан". Как сообщает издание molbuk.ua, из-за блокирования не курсируют троллейбусы. Другие митингующие пикетируют под стенами городского совета.
В Николаеве автомобилисты заблокировали одну из центральных улиц города – Адмиральскую, где находится облгосадминистрация и городской совет с требованием повлиять на рост цен на бензин и автогаз.
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В Виннице около 200 активистов с собственными автомобилями на час частично заблокировали два из трех мостов через Южный Буг. Вместе с тем, на Херсонщине 25 человек присоединились к акции на проспекте Ушакова напротив облгосадминистрации. А на Закарпатье 30 человек частично заблокировали собственными автомобилями трассу Киев-Чоп.
В Мариуполе около 50 владельцев машин присоединились к акции и заблокировали часть проспекта Мира, сообщило издание MRPL.CITY.
Напомним, 11 июля в центре столицы прошла акция протеста общественной организации "Авто Евро Сила".
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