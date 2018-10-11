"Челси" будет отправлять болельщиков-антисемитов в Освенцим
11 октября, 2018, 13:09
Английский футбольный клуб "Челси" пообещал за проявления антисемитизма отправлять фанатов на экскурсию в концлагерь "Освенцим"
Об этом сообщает The Sun.
Как рассказал президент клуба Брюс Бак, клуб намерен искоренить любые проявления национальной нетерпимости среди фанатов команды. Руководство "Челси" считает, что обычный запрет на посещение матчей не является эффективным методом.
Лондонцы будут предлагать фанатам, замеченным в проявлениях антисемитизма, два варианта - аннулирование сезонных абонементов, или образовательную экскурсию в концлагерь "Освенцим".
В прошлом сезоне "Челси" раскритиковал своих фанатов за антисемитские выкрики во время матча с "Тоттенхэмом".
- Легендарный футболист "Челси" Джон Терри через несколько дней после завершения карьеры стал тренером.
- Ранее владелец "Челси" Роман Абрамович согласился продать клуб.
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