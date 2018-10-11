Причины взрывов возле Ични и сколько будет стоить обустройство всех арсеналов. Комментарий Полторака
Об этом во время заседания правительства заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает "5 канал".
Он отметил, что 6-й арсенал является сложным объектом, ведь расположен близко к границе и имеет территорию 680 га, на которых расположено более сотни различных хранилищ боеприпасов.
При этом менее половины из них - открытые площадки. На момент взрыва в хранилищах было почти 70 тысяч тонн боеприпасов, 43 тысяч тонн – готовы к использованию. Министр также озвучил вероятные причины детонирования.
"Сначала был хлопок, потом зарево. Потом еще два хлопка и уже взрыв снаряда. Свидетельствует о том, что, вероятно, была закладка боеприпасов для подрыва наших хранилищ. Почему не удалось сохранить – недостаточно был оборудован периметр", - подчеркнул Полторак.
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Более того, за последний месяц на этом складе дважды проводили учения по безопасности. По результатам одного из них даже уволили начальника базы.
На момент взрыва на каждом посту было по два часовых. Каждые три километра по периметру – стоял военный. Именно на этот арсенал в этом году выделили 13 млн грн и планировали до конца года оборудовать заграждения, впрочем не успели.
Полторак добавил, что из-за такого финансировния и темпов внедрения изменений украинские арсеналы "будут осовременивать" еще долго.
"Есть недостатки в организации работы, есть недостатки в обеспечении охраны. Но армия эту проблему не может решить. Даже если мы будем выделять 500 млн грн в год, чтобы построить все арсеналы, нам нужно 15 лет", - подытожил он.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что неподалеку от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Напомним, во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на утро четверга, 11 октября, на 6-м арсенале раздавались редкие одиночные взрывы на двух тлеющих площадках, впрочем сам пожар удалось ликвидировать 10 октября.
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