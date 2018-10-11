Причины взрывов возле Ични и сколько будет стоить обустройство всех арсеналов. Комментарий Полторака

11 октября, 2018, 08:57

В Министерстве обороны уверены, что каждый год необходимо выделять 500 млн грн, чтобы оборудовать все арсеналы за 15 лет

Об этом во время заседания правительства заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает "5 канал".

Он отметил, что 6-й арсенал является сложным объектом, ведь расположен близко к границе и имеет территорию 680 га, на которых расположено более сотни различных хранилищ боеприпасов.

При этом менее половины из них - открытые площадки. На момент взрыва в хранилищах было почти 70 тысяч тонн боеприпасов, 43 тысяч тонн – готовы к использованию. Министр также озвучил вероятные причины детонирования.

"Сначала был хлопок, потом зарево. Потом еще два хлопка и уже взрыв снаряда. Свидетельствует о том, что, вероятно, была закладка боеприпасов для подрыва наших хранилищ. Почему не удалось сохранить – недостаточно был оборудован периметр", - подчеркнул Полторак.

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Более того, за последний месяц на этом складе дважды проводили учения по безопасности. По результатам одного из них даже уволили начальника базы.

На момент взрыва на каждом посту было по два часовых. Каждые три километра по периметру – стоял военный. Именно на этот арсенал в этом году выделили 13 млн грн и планировали до конца года оборудовать заграждения, впрочем не успели.

Полторак добавил, что из-за такого финансировния и темпов внедрения изменений украинские арсеналы "будут осовременивать" еще долго.

"Есть недостатки в организации работы, есть недостатки в обеспечении охраны. Но армия эту проблему не может решить. Даже если мы будем выделять 500 млн грн в год, чтобы построить все арсеналы, нам нужно 15 лет", - подытожил он.