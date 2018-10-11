Правоохранители заблокировали работу “РОСТОК-ХОЛДИНГА”. События

11 октября, 2018, 16:44

Арест активов, запрет собирать урожай и продавать зерно. На 16 предприятиях отечественного агрохолдинга с обыском нагрянули правоохранители. Они выполняют решение суда поселка городского типа Покотиловка Харьковского района Харьковской области, в которой агрохолдинг никогда не работал. По мнению юристов группы "РОСТОК-ХОЛДИНГ", судебное дело сфабриковано и расследуется с нарушениями процессуальных норм.

"Один и тот же судья санкционирует все действия по всей Украине, фактически блокируя многотысячные коллективы, блокируя зерно, блокируя возможность заниматься нормальной предпринимательской деятельностью", - заявляет управляющий партнер юридической фирмы Михаил Ильяшев.

"Такие действия вероятно направлены на то, чтобы просто заблокировать работу, напугать нас. Это похоже на рейдерский заказ", - добавляет глава совета директоров" РОСТОК-Холдинг "Виктор Купавцев.

О решении суда на предприятиях "РОСТОК-Холдинг" узнали только 8 октября. В руководстве говорят - готовы рассматривать любые спорные вопросы, но в установленном Законом порядке.

"Если есть определенный спор, то его следует решать цивилизованно. Предоставляются документы, их можно истребовать, предоставить. Но факт в том, что мы не боимся правовых действий и считаем, что мы спокойно отстоим свою позицию ", - говорит Виктор Купавцев.

Операционная деятельность компании остается парализованной. Элеваторы простаивают, срываются контракты по поставкам продукции. А в поле остался НЕ собранный урожай. «Не отгружается зерно, простаивает на станции 30 вагонов. Не дают собирать урожай, а урожая на поле на 50 млн долларов. Мы просто не понимаем такие

беспрецедентные действия. Почему такая жесткая позиция к гражданам Украины, к предприятиям,

которые платят налоги? ", - заявляет Виктор Купавцев.

На предприятиях группы работает 2000 человек. Холдинг платит в бюджеты всех

уровней несколько сотен миллионов гривен в год. Не менее 15 миллионов тратят и на социальные проекты. "Деятельность направлена ​​на поддержку детей, школ, стадионов, детских площадок.

Также мы большое внимание уделяем пенсионерам", - рассказывает о социальных проектах Генеральный директор "РОСТОК-Холдинг" Валерий Ласьков.



Справка: «РОСТОК-ХОЛДИНГ» - вертикально-интегрированная агропромышленная группа,

специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. Группе также принадлежат 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых

компаний.