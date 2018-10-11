Пожар на арсенале возле Ични потушили, впрочем еще раздаются взрывы

11 октября, 2018, 07:59

Сейчас на территории 6-го арсенала возле Ични Черниговской области раздаются редкие одиночные взрывы на двух тлеющих площадках, впрочем сам пожар вчера удалось ликвидировать

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что, по состоянию на 7 часов утра, интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада значительно уменьшилась.

Пожарная авиация спасателей обеспечила тушение отдельных очагов пожара на технической территории арсенала, самолетами Ан-32П с начала работ осуществлен 21 сброс воды (168 тонн).

Также пиротехнические подразделения ГСЧС уже начали очищать 16-километровую зону возле арсенала, в частности в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмирянка.

Население более 90 раз обратилось к спасателям по поводу найденных ими в населенных пунктах подозрительных предметов, в результате чего работники ГСЧС изъяли 432 боеприпаса.

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Тем временем в Министерстве обороны вчера вечером заметили, что пожар на территории 6-го арсенала ликвидирован в полном объеме.

"По состоянию на 21:00 остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - отметил тогда начальник управления коммуникаций и прессы Министерства полковник Алексей Чернобай.

По состоянию на 7:30, по данным Минобороны, в течение этой ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на 2 площадках, где происходило тление. Это связано с перепадом температуры ночью.

Впрочем, уже после 5 часов утра интенсивность взрывов на этих площадках значительно пошла на спад. Сейчас на территории арсенала работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация ГСЧС сбросами воды гасит их.