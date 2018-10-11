Пожар на арсенале возле Ични потушили, впрочем еще раздаются взрывы
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что, по состоянию на 7 часов утра, интенсивность взрывов боеприпасов на технической территории военного склада значительно уменьшилась.
Пожарная авиация спасателей обеспечила тушение отдельных очагов пожара на технической территории арсенала, самолетами Ан-32П с начала работ осуществлен 21 сброс воды (168 тонн).
Также пиротехнические подразделения ГСЧС уже начали очищать 16-километровую зону возле арсенала, в частности в населенных пунктах Ичня, Дружба, Августовка и Гмирянка.
Население более 90 раз обратилось к спасателям по поводу найденных ими в населенных пунктах подозрительных предметов, в результате чего работники ГСЧС изъяли 432 боеприпаса.
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Тем временем в Министерстве обороны вчера вечером заметили, что пожар на территории 6-го арсенала ликвидирован в полном объеме.
"По состоянию на 21:00 остаются единичные взрывы на двух тлеющих площадках с периодичностью 1-2 взрыва в час, которые не несут угрозы населенным пунктам, расположенным вблизи арсенала", - отметил тогда начальник управления коммуникаций и прессы Министерства полковник Алексей Чернобай.
По состоянию на 7:30, по данным Минобороны, в течение этой ночи наблюдалось увеличение интенсивности взрывов на 2 площадках, где происходило тление. Это связано с перепадом температуры ночью.
Впрочем, уже после 5 часов утра интенсивность взрывов на этих площадках значительно пошла на спад. Сейчас на территории арсенала работает аэроразведка, которая обнаруживает очаги тления, а авиация ГСЧС сбросами воды гасит их.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Напомним, во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на утро среды, 10 октября, на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области до сих пор раздавались взрывы, некоторые очаги пожара удалось потушить.
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