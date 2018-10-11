Порошенко приказал военным на Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия

11 октября, 2018, 17:43

Президент Петр Порошенко приказал руководителям операции Объединенных сил на Донбассе в качестве ответного огня применять все подчиненные им силы и средства

Об этом он заявил на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Государственной пограничной службы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, передает "Укринформ".

По словам Порошенко, нужно быть готовыми к любым сценариям - как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению.

"Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения Операции Объединенных сил, однако позволяю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей", - сказал Порошенко.

Президент отметил, что армия должна воевать не числом, не большой кровью, а качеством и профессионализом.

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