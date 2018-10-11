Помощник нардепа заявил о нападении: обстреляли авто и протаранили джипом

11 октября, 2018, 16:16

На Херсонщине неизвестные обстреляли и протаранили джипом автомобиль помощника нардепа от "Батькивщины" Юрия Одарченко Андрея Федоренко

Об этом сообщила пресс-служба "Всеукраинской аграрной рады".

Согласно сообщению, в ночь на 11 октября, автомобиль Land Cruiser на большой скорости врезался в машину Федоренко, а затем неизвестные открыли огонь из автомата.

"Моего водителя ранили в ногу, я был ранен в спину. В автомобиле где-то около 14 дырок от автомата Калашникова. Злоумышленники скрылись", - сказал Федоренко.

По его словам, это вооруженное нападение является продолжением рейдерского захвата, от которого аграрный бизнес Федоренко страдает уже в течение двух лет. Он отметил, что в декабре 2017 года были преступные попытки похищения с целью его физического устранения.

"Правоохранители Херсонщины не нашли злоумышленников, и вообще не занимались должным расследованием. В апреле 2017 года на мое предприятие был совершео вооруженны рейдерский захват. 50 вооруженных людей пытались захватить предприятие. Этот рейдерский захват удалось отбить", - отметил он.

Он также добавил, что все время получал угрозы, и что ему известно, кто это делает.

"Эти люди мне известны, и известны правоохранителям. По каким причинам по ним не ведется соответствующая работа, я не могу сказать. Меня предупреждали, что для меня все закончится печально, и вот сегодня это было воплощено в жизнь", - подытожил Федоренко.