Погибший в Лондоне друг Березовского мог доказать связь "Аэрофлота" со спецслужбами - СМИ

11 октября, 2018, 11:50

Соратник российского олигарха Бориса Березовского и бывший заместитель главы Аэрофлота Николай Глушков, который был убит в Лондоне, перед смертью пытался сообщить британским властям о сотрудничестве авиакомпании с российскими спецслужбами, включая ФСБ

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.

По информации газеты, Глушков рассказывал своим друзьям о намерении доказать сотрудничество Аэрофлота со спецслужбами РФ в лондонском суде. Незадолго до рассмотрения дела мужчину нашли мертвым со следами удушения.

Глушков начал работать в Аэрофлоте в 1996 году. В комментарии российским СМИ он говорил, что на тот момент примерно три тысячи из 14 тысяч работников авиакомпании были сотрудниками ФСБ.

Издание отмечает, что Глушкову начали поступать угрозы после того, как он предложил руководству российских спецслужб самостоятельно платить зарплаты в авиакомпании.

В 1999 году Глушкова заподозрили в причастности к хищениям в Аэрофлоте. В рамках следствия он был арестован и провел четыре года в СИЗО. Его приговорили к условному сроку.

Глушков уехал в Великобританию в 2006 году. В марте 2018 мужчину обнаружили мертвым в его доме в Лондоне. Это произошло через неделю после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Судмедэкспертиза показала, что смерть Глушкова произошла из-за удушения. По данным СМИ, орудием убийства мог быть собачий поводок.

Глушков также публично обвинял российское руководство в убийстве Бориса Березовского, который был найден мертвым в лондонском доме его жены 23 марта 2013.