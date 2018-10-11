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Певицу Селену Гомес госпитализировали в психиатрическую больницу, - СМИ

Селена Гомес была госпитализирована в психиатрическую больницу из-за "эмоционального расстройства", которое возникло после операции

Об этом пишет TMZ.

"Эмоциональное расстройство" могло возникнуть из-за осложнения после операции по пересадке почки, которую сделали исполнительницы в сентябре 2017-го.

По данным издания, эта госпитализация не первая за последнее время. В конце сентября Селена Гомес попала в больницу из-за пониженного уровня лейкоцитов в крови. Также недавно во время осмотра в больнице у певицы случилась паническая атака. Она попыталась сбежать из клиники.

Сейчас, по словам инсайдеров, Гомес находится в психиатрической больнице в районе Восточного побережья. Там она проходит курс диалектической поведенческой терапии.

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