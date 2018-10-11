Певицу Селену Гомес госпитализировали в психиатрическую больницу, - СМИ
11 октября, 2018, 15:05
Селена Гомес была госпитализирована в психиатрическую больницу из-за "эмоционального расстройства", которое возникло после операции
Об этом пишет TMZ.
"Эмоциональное расстройство" могло возникнуть из-за осложнения после операции по пересадке почки, которую сделали исполнительницы в сентябре 2017-го.
По данным издания, эта госпитализация не первая за последнее время. В конце сентября Селена Гомес попала в больницу из-за пониженного уровня лейкоцитов в крови. Также недавно во время осмотра в больнице у певицы случилась паническая атака. Она попыталась сбежать из клиники.
Сейчас, по словам инсайдеров, Гомес находится в психиатрической больнице в районе Восточного побережья. Там она проходит курс диалектической поведенческой терапии.
- Напомним, американец Адам Гуерр решил стать похожим на Мадонну. Для этого в течение 14 лет потратил более 190 тысяч долларов США на 18 косметических операций, включая имплантирование щек, ягодиц и челюстей, пластику носа.
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