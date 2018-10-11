Оккупанты обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции
11 октября, 2018, 09:27
В среду, 10 октября, российские наемники обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время смены персонала на Донецкой фильтровальной станции
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.
"10 октября 2018 года в 9:00 в районе населенного пункта Каменка боевиками вооруженных формирований Российской Федерации был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции во время проведения ежедневной смены персонала", - говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что боевикам было доподлинно известно о патруле СММ ОБСЕ, который выставляется ежедневно в районе обстрелянной Каменки.
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