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Оккупанты обстреляли патруль ОБСЕ возле Донецкой фильтровальной станции

В среду, 10 октября, российские наемники обстреляли патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время смены персонала на Донецкой фильтровальной станции

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.

"10 октября 2018 года в 9:00 в районе населенного пункта Каменка боевиками вооруженных формирований Российской Федерации был открыт огонь из стрелкового оружия в сторону позиций Вооруженных Сил Украины. Под огонь попали представители украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ, которые осуществляли мониторинг ситуации безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции во время проведения ежедневной смены персонала", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевикам было доподлинно известно о патруле СММ ОБСЕ, который выставляется ежедневно в районе обстрелянной Каменки.

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