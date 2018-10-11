Официальным приветствием ВСУ стало "Слава Украине": Порошенко подписал закон
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Подписание состоялось в Староконстантинове, что на Хмельнитчине, где проходила встреча президента с командирами подразделений ВСУ, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.
Согласно изменениям в законе, во время приветствия и прощания начальника или старшего по званию с военнослужащими будет звучать "Слава Украине!", а в ответ "Героям слава!".
Также в законе закреплено обращение “господин (госпожа)” вместо “товарищ”.
Ранее устав ВСУ предполагал, что старший по званию говорит "Здравствуйте, товарищи", на что военнослужащие отвечают: "Желаем здоровья, товарищ", добавляя в конце воинское звание.
Согласно закону, за строем на приветствие начальника или старшего по воинскому званию “Желаю здоровья господин (госпожа)” или “Здравствуйте, воины (воин)” военнослужащие будут отвечать: “Желаем (желаю) здоровья господин (госпожа)”, добавляя в конце ответа воинское звание без указания рода войск или службы.
Во время ответа Министру обороны Украины военнослужащие будут отвечать: “Желаем (желаю) здоровья, господин (госпожа) Министр обороны Украины”.
"Если начальник или старший по воинскому званию прощается, то на его слова “До свидания, господа” военнослужащие отвечают: “До свидания, господин (госпожа)”, добавляя в конце ответа воинское звание без указания рода войск или службы. Во время ответа Министру обороны Украины военнослужащие отвечают: “До свидания, господин (госпожа) Министр обороны Украины”, - говорится в тексте закона.
Также в тексте устава слова "товарищ", "товарищи" заменить соответственно словами "господин (госпожа)", и "господа". Такие же правила распространяются на приветствия полицейских во время пребывания в строю.
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