Нидерланды требуют новых санкций ЕС против России за кибератаки

11 октября, 2018, 10:54

Нидерланды работают над санкциями против лиц, которые осуществляют кибернападения

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет De Telegraaf.

Если голландские усилия будут успешными, государства-члены ЕС также могут наказать кибершпионов, лишив их доступа к стране и заблокировав банковские счета. Наложения санкций требует единодушного согласия всех 28 стран Европейского Союза.

Коалиционные партии Нидерландов выступают за санкции против четырех российских шпионов, которых поймали в Гааге, когда они пытались взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия. ОЗХО на то время исследовала российскую химатаку в Солсбери.

Партии D66 и CDA требуют немедленных мер Амстердама против российских шпионов.

"После такой жестокой и агрессивной атаки на нашей территории мы не можем позволить, чтобы эти четверо полетели в Рим с дипломатическим паспортом, чтобы сделать то же самое", - заявили в D66.