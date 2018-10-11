Нидерланды требуют новых санкций ЕС против России за кибератаки
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет De Telegraaf.
Если голландские усилия будут успешными, государства-члены ЕС также могут наказать кибершпионов, лишив их доступа к стране и заблокировав банковские счета. Наложения санкций требует единодушного согласия всех 28 стран Европейского Союза.
Коалиционные партии Нидерландов выступают за санкции против четырех российских шпионов, которых поймали в Гааге, когда они пытались взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия. ОЗХО на то время исследовала российскую химатаку в Солсбери.
Партии D66 и CDA требуют немедленных мер Амстердама против российских шпионов.
"После такой жестокой и агрессивной атаки на нашей территории мы не можем позволить, чтобы эти четверо полетели в Рим с дипломатическим паспортом, чтобы сделать то же самое", - заявили в D66.
- Напомним, 4 октября Минобороны Нидерландов заявило, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против находящейся в Гааге Организации по запрещению химического оружия, а также о попытке российских хакеров похитить материалы следствия по МН17. Нидерланды выслали четырех офицеров российской военной разведки и вызвали посла РФ.
- Великобритания пообещала новые санкции против РФ в ответ на шпионский скандал в Нидерландах.
- НАТО выразила солидарность с Британией и Нидерландами, заявив, что РФ должна прекратить преступную киберактивность.
- США предъявили обвинения 7 офицерам ГРУ. Канада призвала объединяться для защиты от российских кибератак.
- Бельгийские СМИ сообщили, что российские хакеры похитили доклад Бельгии об Украине.
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