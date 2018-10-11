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Нидерланды требуют новых санкций ЕС против России за кибератаки

Нидерланды работают над санкциями против лиц, которые осуществляют кибернападения

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, пишет De Telegraaf.

Если голландские усилия будут успешными, государства-члены ЕС также могут наказать кибершпионов, лишив их доступа к стране и заблокировав банковские счета. Наложения санкций требует единодушного согласия всех 28 стран Европейского Союза.

Коалиционные партии Нидерландов выступают за санкции против четырех российских шпионов, которых поймали в Гааге, когда они пытались взломать компьютерную сеть Организации по запрещению химического оружия. ОЗХО на то время исследовала российскую химатаку в Солсбери.

Партии D66 и CDA требуют немедленных мер Амстердама против российских шпионов.

"После такой жестокой и агрессивной атаки на нашей территории мы не можем позволить, чтобы эти четверо полетели в Рим с дипломатическим паспортом, чтобы сделать то же самое", - заявили в D66.

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