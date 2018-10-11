NASA сделает окололунную станцию Gateway "доступной для всех"
Об этом сообщает Extreme Tech.
Вся авионика, коммуникации, энергоснабжение и стыковочные механизмы станции будут находиться в открытом доступе.
"Мы видим, что с использованием многоразовых ракет стоимость доступа в космос падает, а доступность его растет. Мы бы хотели, чтобы вся архитектура между Землей и Луной была многократной, от кораблей от околоземной орбиты до станции, которая может прослужить 15 лет, до посадочных модулей, которые будут доставлять на поверхность Луны роботов, велосипеды и даже людей", - сказал Джеймс Брайденстайн, глава агенства.
NASA планирует начать строительство базы до 2023 года с помощью SpaceX, Boeing и собственной системы космического запуска. Станция Gateway будет состоять из четырех частей: движущих мощностей, жилья, логистики и шлюза.
Модуль питания и силовой установки будет запущен в 2022 году. Ни один из модулей NASA не включает в себя посадочный аппарат для доставки космонавтов на поверхность и с поверхности Луны. Однако последний модуль станции будет включать в себя шлюз. Посадочный самолет, подобный тому, который предлагает Локхид Мартин, может присутствовать. Это обеспечило бы легкий доступ к поверхности Луны.
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