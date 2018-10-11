Нацсовет проверит NewsOne в отношении изменения структуры собственности
11 октября, 2018, 12:55
В четверг, 11 октября, Национальный совет назначил внеплановую проверку ООО "Новости 24 часа" (телеканал NewsOne), чтобы проверить информацию о структуре собственности этого телеканала
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Проверка была назначена в связи с сообщением о передаче управления телеканалом экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрею Портнову.
В Нацсовете подчеркнули, что компания должна была сообщить о смене руководства, но никаких документов об этом регулятор не получил.
"Мы хотим выяснить обстоятельства произошедшего и действуем в соответствии с действующим законодательством", отметил член Нацсовета Сергей Костинский.
Согласно закону "О телевидении и радиовещании" телерадиоорганизация в течение 30 дней после возникновения оснований для внесения изменений в лицензии должна подать соответствующее заявление в национальный совет.
- Напомним, ранее Портнов заявил, что получил NewsOne в управление на 3 года.
- Нацсовет назначил внеплановую проверку NewsOne из-за распространения языка вражды.
- Верховная Рада рассмотрит вопрос о прекращении вещания телеканалов NewsOne и "112 Украина".
- Нардеп Евгений Мураев заявил о продаже телеканала нардепу от Оппозиционного блока Тарасу Козаку.
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