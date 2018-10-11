Начальника львовского таможенного поста задержали на взятке

11 октября, 2018, 14:40

Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией Службы безопасности Украины разоблачили на взятке начальника таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни Николая Дробовича

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

“Оперативники спецслужбы установили, что начальник поста через посредника требовал неправомерную выгоду с коммерсанта за несоздание искусственных препятствий при таможенном оформлении товаров”, - сообщают в СБУ.

Чиновника и его посредника задержали во время получения части взятки в размере 21 тысячи гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия, по результатам которых задержанным лицам будет сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Прокуроры готовят ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей.