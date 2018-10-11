Нацбанк укрепил гривню до 28 грн/$

11 октября, 2018, 11:13

На четверг, 11 октября, НБУ установил валютный курс на уровне 28 грн/$, 32,2 грн/евро и 4,23 грн за 10 российских рублей

Об этом сообщает сайт НБУ.

На черном рынке, по данным финансового портала "Минфин", 11 октября по состоянию на 11:20 доллар в среднем покупают по 28,04 грн, продают - по 28,10 грн. При этом предложения по покупке колеблются в пределах 27,8-28,2 грн/$, продажи - в пределах 28,04-28,35 грн/$.

Накануне, 10 октября официальный валютный курс составил 28,08 грн/$, 32,11 грн/евро и 4,23 грн за 10 российских рублей. В конце предыдущей недели по состоянию на 5 октября курс НБУ составил 28,18 грн/$, 32,41 грн/евро, 4,26 за 10 российских рублей.