Киевсовет предварительно поддержал создание музея на Почтовой
11 октября, 2018, 17:07
Киевсовет принял за основу проект о расторжении соглашения с застройщиком на Почтовой и создании там музея, вместо скандального ТРЦ
Об этом сообщил депутат Киевского горсовета Сергей Гусовский в своем Facebook.
"Речь идет о существенных изменениях в пресловутом инвестиционном договоре или его расторжение. Этот договор подписывался во времена Януковича, когда там просто хотели построить ТРЦ. И всем было по барабану, что там найдут. Сегодня общественное мнение является единственным – на Почтовой должен быть музей. Очередной шаг сделан в этом направлении сегодня", - отметил депутат.
По его словам, для принятия соответствующего решения необходим был 61 голос при имеющемся количестве в Киевском городском совете 120 депутатов.
- Напомним, 19 апреля Киевский горсовет в первом чтении проголосовал за создание музея на Почтовой площади.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что музей на Почтовой будет, но расторгать договор с застройщиком площади Киевсовет не может.
- Киеврада обязала сохранить артефакты, найденные под Почтовой площадью.
- Также в июле Верховная Рада Украины приняла проект постановления №8541 о сохранении историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве.
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