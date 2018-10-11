Киевсовет предварительно поддержал создание музея на Почтовой

11 октября, 2018, 17:07

Киевсовет принял за основу проект о расторжении соглашения с застройщиком на Почтовой и создании там музея, вместо скандального ТРЦ

Об этом сообщил депутат Киевского горсовета Сергей Гусовский в своем Facebook.

"Речь идет о существенных изменениях в пресловутом инвестиционном договоре или его расторжение. Этот договор подписывался во времена Януковича, когда там просто хотели построить ТРЦ. И всем было по барабану, что там найдут. Сегодня общественное мнение является единственным – на Почтовой должен быть музей. Очередной шаг сделан в этом направлении сегодня", - отметил депутат.

По его словам, для принятия соответствующего решения необходим был 61 голос при имеющемся количестве в Киевском городском совете 120 депутатов.