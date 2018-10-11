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Кто возглавил рейтинг самых инновационных университетов мира

Reuters ежегодно составляет рейтинг университетов, которые вносят наибольший вклад в развитие науки и технологий. В 2018 году его в четвертый раз подряд возглавил Стэнфордский университет

Об этом говорится на сайте агентства.

Недавние исследования в Стэнфорде включают в себя несколько разработок в области искусственного интеллекта, в том числе следующее поколение камерных систем для руководства машинами-симуляторами и имитаторами, которые могут прогнозировать потенциальные взаимодействия с лекарственными средствами до того, как новые лекарства будут проверяться на людях.

В первую пятерку вошли только американские университеты. Второе место занял Массачусетский технический университет (MIT), на третьем разместился Гарвардский университет, далее идут Пенсильванский и Вашингтонский университеты.

Первое место в рейтинге по количеству институтов на страну заняли США (49 учебных заведений), второе и третье - Германия и Япония (по девять). Украинские университеты в рейтинг не вошли.

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