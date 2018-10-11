Ко Дню защитника Украины будут курсировать 14 дополнительных поездов. Список

11 октября, 2018, 11:22

У пассажиров есть возможность купить билеты на четырнадцать дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября

Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".

В ведомстве напомнили, что в этом году украинцы будут иметь три выходных дня подряд, поэтому "Укрзализныця" назначила ряд дополнительных рейсов в самых популярных направлениях.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн на следующие поезда: