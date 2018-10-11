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Ко Дню защитника Украины будут курсировать 14 дополнительных поездов. Список


фото: todaynews
У пассажиров есть возможность купить билеты на четырнадцать дополнительных поездов ко Дню защитника Украины 14 октября

Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци".

В ведомстве напомнили, что в этом году украинцы будут иметь три выходных дня подряд, поэтому "Укрзализныця" назначила ряд дополнительных рейсов в самых популярных направлениях.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн на следующие поезда:

  • Поезд № 191/192 Киев – Львов будет курсировать 13 и 15 октября с отправлением из Киева в 08:03 и прибытием во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в Киев в 21:46.
  • Поезд № 197/198 Киев – Ковель отправится в рейс 13 октября. Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.
  • Поезд № 207 Киев – Ужгород 12 октября будет отправляться из Киева в 15:28 и прибывать в Ужгород в 10:08. В обратном направлении 13 октября будет отправляться из Ужгорода в 18:17 и прибывать в Киев в 10:37.
  • Поезд № 239 Киев – Ужгород отправится из Киева 12 и 14 октября в 19:44 и прибудет в Ужгород на следующий день в 10:56. В обратном направлении из Ужгорода отправление 13 и 15 октября в 19:05 и прибытие в Киев на следующий день в 10:09.
  • Поезд № 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы 14 октября в 15:21 отправится из Киева и прибудет в 08:15. В обратном направлении рейс будет осуществлен 13 октября в 18:10 и прибудет в Киев в 10:28.
  • Поезд № 177 Киев – Хмельницкий будет курсировать 15 октября. Отправление из Киева в 05:27 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.
  • Поезд № 294/293 Хмельницкий – Киев будет курсировать в направлении Киев 12 октября и до Хмельницкого 16 октября. Отправление из Хмельницкого в 13:40 и прибытие в Киев в 18:35. В обратном направлении отправление в 15:21 и прибытие в 20:49.
  • Поезд № 202 Днепр – Киев будет курсировать в Киев 12 октября. Отправление из Днепра в 00:04 и прибытие в Киев в 13:41. В обратном направлении поезд будет курсировать 16 октября в 11:30 и прибытие в 00:07.
  • Поезд № 779/780 Сумы – Киев будет курсировать 12, 13 и 14 октября. Отправление из Сум в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. В обратном направлении – отправление в 13:43 и прибытие в сумы в 21:33.
  • Поезд № 272/271 Одесса – Харьков до Одессы будет курсировать 11 и 15 октября, обратно 12 и 16 октября. Отправление из Одессы в 16:01 и прибытие в Харьков в 08:02. Отправление из Харькова в 16:13 и прибытие в Одессу в 09:03.
  • Поезд № 235 Харьков - Ужгород будет курсировать 12 октября до Ужгорода и 28 апреля и 15 октября в Харьков. Отправление из Харькова в 12:05 и прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление в 18:00 и прибытие в Харьков в 16:36 следующих суток.
  • Поезд № 168 Львов – Одесса осуществит рейсы 13 и 15 октября. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05.
  • Поезд № 736 Киев – Запорожье в дополнительные рейсы отправится 13 и 16 октября. Отправление из Киева в 14:47 и прибытие в 22:04. Из Запорожья поезд отправится в 22:58 и прибудет в 06:12.
  • Поезд № 755/756 Киев – Львов 12 и 15 октября отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 05:43. В обратном направлении отправление в 23:00 и прибытие в 05:18.
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