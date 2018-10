Какие песни слушали чаще во всем мире за 10 лет. Рейтинг Spotify

11 октября, 2018, 13:15

Стриминговый сервис Spotify опубликовал рейтинг хитов и исполнителей среди почти 180 млн пользователей - в честь своего десятилетия

Сейчас на сервисе есть 40 млн песен и подкастов в более чем 2000 музыкальных жанрах. Чаще всего пользователи Spotify за последние 10 лет слушали трек Эда Ширана Shape Of You.

Ed Sheeran - Shape Of You

Drake - One Dance

The Chainsmokers, Halsey - Closer

Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Major Lazer, MØ, DJ Snake - Lean On

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito - Remix

Justin Bieber - Love Yourself

Justin Bieber - Sorry

The Chainsmokers - Don'T Let Me Down