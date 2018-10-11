Какие песни слушали чаще во всем мире за 10 лет. Рейтинг Spotify
Сейчас на сервисе есть 40 млн песен и подкастов в более чем 2000 музыкальных жанрах. Чаще всего пользователи Spotify за последние 10 лет слушали трек Эда Ширана Shape Of You.
Ed Sheeran - Shape Of You
Drake - One Dance
The Chainsmokers, Halsey - Closer
Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)
Ed Sheeran - Thinking Out Loud
Major Lazer, MØ, DJ Snake - Lean On
Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito - Remix
Читайте также: 10 самых популярных песен мира, которые вы ищете в Google
Justin Bieber - Love Yourself
Justin Bieber - Sorry
The Chainsmokers - Don'T Let Me Down
Также Spotify определили наиболее популярных исполнителей последнего десятилетия. В тройку вошли Drake, Ed Sheeran и Eminem. За ними разместились The Weeknd, Rihanna, Kanye West и Coldplay. Последним в десятке стримингового сервиса стали Justin Bieber, Calvin Harris и Ariana Grande.
Пока сервис Spotify не доступен официально в Украине.
- Напомним, известный журнал Vanity Fair составил список "лучше всех одетых людей" в 2018 году. В него вошли актеры, писатели, певцы и юристы, в частности рэпер Jay-Z и исполнительница Лорин Хилл.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика