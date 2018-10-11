Какие песни слушали чаще во всем мире за 10 лет. Рейтинг Spotify

Сейчас на сервисе есть 40 млн песен и подкастов в более чем 2000 музыкальных жанрах. Чаще всего пользователи Spotify за последние 10 лет слушали трек Эда Ширана Shape Of You.

Ed Sheeran - Shape Of You

Drake - One Dance

The Chainsmokers, Halsey - Closer

Post Malone - rockstar (feat. 21 Savage)

Ed Sheeran - Thinking Out Loud

Major Lazer, MØ, DJ Snake - Lean On

Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber - Despacito - Remix

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Justin Bieber - Love Yourself

Justin Bieber - Sorry

The Chainsmokers - Don'T Let Me Down

Также Spotify определили наиболее популярных исполнителей последнего десятилетия. В тройку вошли Drake, Ed Sheeran и Eminem. За ними разместились The Weeknd, Rihanna, Kanye West и Coldplay. Последним в десятке стримингового сервиса стали Justin Bieber, Calvin Harris и Ariana Grande.

Пока сервис Spotify не доступен официально в Украине.