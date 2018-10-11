Какую погоду ожидать в ближайшие дни. Прогноз синоптика

11 октября, 2018, 10:28

В Украине в ближайшие дни ожидается малооблачная, солнечная погода без осадков

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"Над нами будет расположен антициклон - область высокого атмосферного давления, который обусловит прекрасную красивую погоду: сухую, преимущественно малооблачную, солнечную, ночью, соответственно, звездную со свежими ночами и приятным теплым днем", - сказала госпожа Диденко.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+19°C, на западе, на крайнем западе, в Закарпатье, в южной части Украины +17...+22°C.

В Киеве 12 октября будет без осадков, температура будет колебаться в пределах +15...+16°C, ночью +8...+9°C.