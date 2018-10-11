Государство будет компенсировать украинцам 30-50% стоимости нового жилья, - Зубко
Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает "Правительственный портал".
"Реализация госпрограмм "Доступное жилье" и "Молодежное кредитование" должна соответствовать требованиям времени и удовлетворять в первую очередь потребности тех, кто действительно нуждается в решении жилищного вопроса. Мы обеспечиваем 30% компенсации приобретения доступного жилья от государства или местных бюджетов и 50% компенсации для внутренне перемещенных лиц и участников АТО. Вводим возможность для участников программы приобрести уже готовое жилье от застройщика. Снижаем необходимый уровень среднемесячного дохода семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий, с 5 до 3 размеров среднемесячной заработной платы в подсчете на душу населения в соответствии с регионом", - сказал Зубко.
- 30% - для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- 50% - для граждан, на которых распространяется действие пунктов 19 и 20 ч. 1 ст. 6, пунктов 10-14 ч. 2 стью 7 и абзацев 4-го, 6-го и 8-го пункта 1 ст 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
- 50% - для внутренне перемещенных лиц.
Подробнее об условиях получения государственной поддержки для покупки жилья можно узнать на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.
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