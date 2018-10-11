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Генсек Совета Европы объяснил, почему жаль исключать Россию из организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что в период членства России в СЕ удалось улучшить состояние российских тюрем, и это является "серьезным достижением"

Об этом он заявил во время дискуссии с парламентариями в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

Генсек в очередной раз напомнил, что события на этой неделе в ПАСЕ наверняка будут иметь следствием прекращение участия России в организации.

"Я уже объяснил, что будет результатом событий, которые здесь произошли. Мне очень жаль, что это происходит. Если Россия выйдет (с Совета Европы), то граждане России не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Мы не сможем применять другие механизмы – как, допустим, механизм наблюдения за условиями в российских тюрьмах, который был настолько важен", - отметил он.

Приведенные Ягландом аргументы относительно влияния Совета Европы на Россию базировались именно на вопросе отношения к заключенным в РФ, который, по его мнению, удалось улучшить.

"Когда Россия вступила в Совет Европы, там был миллион заключенных, в ужасных условиях. И после того как многие заключенные подали в ЕСПЧ, после того, как были вынесены решения, которые Россия, кстати, выполнила – количество заключенных там уменьшилась, а условия содержания улучшились", - пояснил он.

В дополнение Ягланд привел также геополитический аргумент против исключения России.

"Мне будет очень жаль, если мы сползем к ситуации, когда в Европе образуется огромная разделительная линия", - отметил генсек.

Напомним, 9 октября в ПАСЕ планировали рассмотреть вопрос о снятии санкционного давления на РФ. Москва уже больше года не платит деньги в бюджет СЕ и шантажирует Страсбург прекращением своей работы в организации. Депутатам предлагали стать на путь "прощение" – закрыть глаза на нарушения России и забыть о санкциях в отношении российских депутатов.

Однако на заседании ассамблея не нашла голосов для изменения санкционным правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.

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