Генсек Совета Европы объяснил, почему жаль исключать Россию из организации
Об этом он заявил во время дискуссии с парламентариями в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".
Генсек в очередной раз напомнил, что события на этой неделе в ПАСЕ наверняка будут иметь следствием прекращение участия России в организации.
"Я уже объяснил, что будет результатом событий, которые здесь произошли. Мне очень жаль, что это происходит. Если Россия выйдет (с Совета Европы), то граждане России не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека. Мы не сможем применять другие механизмы – как, допустим, механизм наблюдения за условиями в российских тюрьмах, который был настолько важен", - отметил он.
Приведенные Ягландом аргументы относительно влияния Совета Европы на Россию базировались именно на вопросе отношения к заключенным в РФ, который, по его мнению, удалось улучшить.
"Когда Россия вступила в Совет Европы, там был миллион заключенных, в ужасных условиях. И после того как многие заключенные подали в ЕСПЧ, после того, как были вынесены решения, которые Россия, кстати, выполнила – количество заключенных там уменьшилась, а условия содержания улучшились", - пояснил он.
В дополнение Ягланд привел также геополитический аргумент против исключения России.
"Мне будет очень жаль, если мы сползем к ситуации, когда в Европе образуется огромная разделительная линия", - отметил генсек.
Напомним, 9 октября в ПАСЕ планировали рассмотреть вопрос о снятии санкционного давления на РФ. Москва уже больше года не платит деньги в бюджет СЕ и шантажирует Страсбург прекращением своей работы в организации. Депутатам предлагали стать на путь "прощение" – закрыть глаза на нарушения России и забыть о санкциях в отношении российских депутатов.
Однако на заседании ассамблея не нашла голосов для изменения санкционным правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
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