Где в Украине лучше всего вести бизнес. Рейтинг регионов
Региональный рейтинг Regional Doing Business. 2018 возглавили Винницкая область (334 балла) и Ивано-Франковская область (332 балла). Третье место за Житомирской областью – 313 баллов.
Разработчиками рейтинга уже дважды стали Офис эффективного регулирования (BRDO) и Союз Украинских Предпринимателей (СУП).
Оценивание проводилось по адаптированной методологии Всемирного банка на основе опроса отечественных предпринимателей, говорится на сайте BRDO.
В опросе приняли участие 2500 компаний. Максимальный балл, который могли получить регионы, 600.
В фокусе исследования 6 направлений взаимодействия предпринимателей с властью, а именно:
- создание предприятия, уплата местных налогов;
- получение разрешений на строительство;
- оформление земельного участка под объект недвижимости;
- присоединение к электросети, качество электронных сервисов.
«Когда год назад мы презентовали первый рейтинг и давали рекомендации органам местного самоуправления по улучшению условий начала и ведения бизнеса мы откровенно не очень верили в прогресс. Однако он есть. Виннитчина имеет наибольший в общем зачете. Житомирщина по компоненту создания предприятия, теперь она может мотивировать предпринимателей переезжать к ним и открывать бизнес. Черниговщина готова конкурировать за объекты строительства и имеет прогресс в отводе земельных участков. А вот Харьковщина и Донецкий регион наиболее лояльны к бизнесу по уплате налогов», – отметил заместитель председателя BRDO Денис Малюська.
По словам Малюськи, в этом году также был добавлен новый компонент – это электронные сервисы, которые оказались наиболее интересными и неожиданными.
Впрочем, несмотря на положительную динамику украинские регионы имеют две глобальные проблемы, и они за год не изменились.
“Первая – это подключение к электросетям. По этому критерию Украина занимает 128-е место в мире"
Об этом сообщает руководитель сектора “Строительство” BRDO, вице-президент СУП Елена Шуляк:
"Во всех областях за последний год ситуация ухудшилась. И вторая, это долевое участие, которое обросло коррупционной составляющей и является своеобразным “ступором” для инвестиций в сферу строительства, особенно для иностранных инвесторов”.
Но в некоторых аспектах украинские регионы уже “обошли” некоторые европейские.
“Мы сравнили лидеров рейтинга с другими городами мира – лидерами общего рейтинга Всемирного Банка DOING BUSINESS. Неожиданно, но факт по некоторым компонентам.
Например, чтобы получить разрешение на строительство, в Загребе (Хорватия) нужно потратить 146 дней, в Алматы (Казахстан) – 123 дня, в Чернигове – всего 67 дней.
Создать предприятие в Кошице (Словакия) можно за 19,5 дней, в Браге (Португалия) – 6,5 дней, в Житомире – 7 дней.
Мы надеемся, что такая тенденция сохранится, и мы рады, что стали частью этих изменений”, – добавил Джошуа Бадах, старший эксперт Проекта EU4Business|FORBIZ.
BRDO разработало для регионов ключевые рекомендации, в частности:
- ввести электронное предоставление разрешений и согласований путем присоединения к общегосударственным системам электронных услуг или разработке локального аналога;
- обеспечить прозрачность градостроительной 2 документации, изложив ее онлайн;
- присоединиться к инициативе #StartBusinessChallenge;
- уменьшить до 0 размер паевого взноса в инфраструктуру;
- ускорить процесс оформления земельных участков под линии электропередач.
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