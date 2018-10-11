 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Футболист "Барселоны" сломал нос звездному певцу


фото: AFP
Игрок "Барселоны" Арда Туран сломал нос звездному турецкому певцу Беркаю Шахину

Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Стамбуле в ночном клубе, где отдыхал певец и его жена. Заведение также посетил Арда Туран, который сейчас на правах аренды выступает за "Истанбул". Футболист, якобы, заинтересовался женой Беркая и сказал, что если бы не был женат, то не прошел бы мимо такой девушки.

Слова футболиста возмутили Беркая, между мужчинами началась драка, во время которой Туран сломал молодому человеку нос. Шахина госпитализировали и прооперировали. Также турецкие СМИ сообщили, что Туран в ту же ночь уехал с пистолетом в больницу извиняться перед Шахином и предложил ему себя застрелить.

Футболист опроверг в Instagram, что причиной ссоры стала женщина. "У меня был спор с Шахином, но ее предметом была честь и нравственность", - написал Туран.

  • Арда Туран не первый раз попадает в скандалы. В прошлом году он набросился в самолете на турецкого репортера.
  • Ранее, сообщалось, что Туран пустил на ветер все свое состояние в казино.
  • Турецкий футболист является игроком "Барселоны", но сейчас выступает в аренде за "Истанбул".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать