Футболист "Барселоны" сломал нос звездному певцу

11 октября, 2018, 15:36

Игрок "Барселоны" Арда Туран сломал нос звездному турецкому певцу Беркаю Шахину

Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Стамбуле в ночном клубе, где отдыхал певец и его жена. Заведение также посетил Арда Туран, который сейчас на правах аренды выступает за "Истанбул". Футболист, якобы, заинтересовался женой Беркая и сказал, что если бы не был женат, то не прошел бы мимо такой девушки.

Слова футболиста возмутили Беркая, между мужчинами началась драка, во время которой Туран сломал молодому человеку нос. Шахина госпитализировали и прооперировали. Также турецкие СМИ сообщили, что Туран в ту же ночь уехал с пистолетом в больницу извиняться перед Шахином и предложил ему себя застрелить.

Футболист опроверг в Instagram, что причиной ссоры стала женщина. "У меня был спор с Шахином, но ее предметом была честь и нравственность", - написал Туран.