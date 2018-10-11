Футболист "Барселоны" сломал нос звездному певцу
Об этом сообщает Mirror.
Инцидент произошел в минувшие выходные в Стамбуле в ночном клубе, где отдыхал певец и его жена. Заведение также посетил Арда Туран, который сейчас на правах аренды выступает за "Истанбул". Футболист, якобы, заинтересовался женой Беркая и сказал, что если бы не был женат, то не прошел бы мимо такой девушки.
Слова футболиста возмутили Беркая, между мужчинами началась драка, во время которой Туран сломал молодому человеку нос. Шахина госпитализировали и прооперировали. Также турецкие СМИ сообщили, что Туран в ту же ночь уехал с пистолетом в больницу извиняться перед Шахином и предложил ему себя застрелить.
Футболист опроверг в Instagram, что причиной ссоры стала женщина. "У меня был спор с Шахином, но ее предметом была честь и нравственность", - написал Туран.
- Арда Туран не первый раз попадает в скандалы. В прошлом году он набросился в самолете на турецкого репортера.
- Ранее, сообщалось, что Туран пустил на ветер все свое состояние в казино.
- Турецкий футболист является игроком "Барселоны", но сейчас выступает в аренде за "Истанбул".
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
Читайте также
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-