Европарламент сделал шаг к запрету одноразовой пластиковой посуды в ЕС

11 октября, 2018, 15:02

Комитет Европарламента по окружающей среде поддержал запрет одноразовой пластиковой посуды в Евросоюзе с 2021 года

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.

Согласно плану, одноразовые пластиковые изделия, такие как столовые приборы, ушные палочки, тарелки, трубочки, мешалки для напитков и держатели воздушных шариков будут запрещены в Европейском союзе с 2021 года.

За это проголосовал 51 член комитета, 10 выступили против, 3 воздержались. Депутаты также добавили в список запретов тонкие полиэтиленовые пакеты, изделия из пластмасс, которые разлагаются под действием кислорода, и контейнеры для быстрого питания из пенополистирола.

Использование ряда других изделий, для которых нет альтернативы, государствам-членам предлагают сократить до 2025 года. К таким предметам относятся одноразовые коробки для бургеров, пищевые контейнеры для фруктов, овощей, десертов или мороженого.

Государства-члены будут разрабатывать национальные планы действий по поощрению использования продуктов, пригодных для многократного использования, а также повторного использования и переработки.

Другие пластиковые изделия, такие как бутылки для напитков, необходимо будет собирать отдельно и перерабатывать в объеме 90% к 2025 году.

Утвержденный комитетом доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября.