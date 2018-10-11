 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Европарламент сделал шаг к запрету одноразовой пластиковой посуды в ЕС


фото: Photoxpress
Комитет Европарламента по окружающей среде поддержал запрет одноразовой пластиковой посуды в Евросоюзе с 2021 года

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.

Согласно плану, одноразовые пластиковые изделия, такие как столовые приборы, ушные палочки, тарелки, трубочки, мешалки для напитков и держатели воздушных шариков будут запрещены в Европейском союзе с 2021 года.

За это проголосовал 51 член комитета, 10 выступили против, 3 воздержались. Депутаты также добавили в список запретов тонкие полиэтиленовые пакеты, изделия из пластмасс, которые разлагаются под действием кислорода, и контейнеры для быстрого питания из пенополистирола.

Использование ряда других изделий, для которых нет альтернативы, государствам-членам предлагают сократить до 2025 года. К таким предметам относятся одноразовые коробки для бургеров, пищевые контейнеры для фруктов, овощей, десертов или мороженого.

Государства-члены будут разрабатывать национальные планы действий по поощрению использования продуктов, пригодных для многократного использования, а также повторного использования и переработки.

Другие пластиковые изделия, такие как бутылки для напитков, необходимо будет собирать отдельно и перерабатывать в объеме 90% к 2025 году.

Утвержденный комитетом доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии Европарламента 22-25 октября.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать