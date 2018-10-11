Экзарх Даниил спрогнозировал, когда дадут Томос Украине

11 октября, 2018, 11:50

Экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил Памфілійський из США надеется, что официальное решение о предоставлении Томоса Украине будет сегодня до конца дня

Об этом он заявил на заседании Синода Константинопольского патриархата, сообщает "Радио Свобода".

"Надеемся, что до конца дня будет сообщение для СМИ....Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - отметил он.

По его словам, все были заинтересованы украинским вопросом. Участники заседания бурно обсуждали предоставление автокефалии Украине.

"Доклад был воспринят отлично. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждение", – сказал архиепископ Даниил.