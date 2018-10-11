Экзарх Даниил спрогнозировал, когда дадут Томос Украине
11 октября, 2018, 11:50
Экзарх Вселенского патриарха, архиепископ Даниил Памфілійський из США надеется, что официальное решение о предоставлении Томоса Украине будет сегодня до конца дня
Об этом он заявил на заседании Синода Константинопольского патриархата, сообщает "Радио Свобода".
"Надеемся, что до конца дня будет сообщение для СМИ....Думаю, через несколько часов вы услышите результаты", - отметил он.
По его словам, все были заинтересованы украинским вопросом. Участники заседания бурно обсуждали предоставление автокефалии Украине.
"Доклад был воспринят отлично. Я думаю, все были заинтересованы украинским вопросом, было много вопросов и ответов. Так что думаю, что будет что-то положительное. Будет еще продолжение доклада и обсуждение", – сказал архиепископ Даниил.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем по поводу единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения по поводу создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
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