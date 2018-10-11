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Дело Добкина передали в суд

Генеральная прокуратура передала в суд дело народного депутата, бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина по подозрению в хищении свыше 75 гектаров земли

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как считают в ГПУ, должностные лица Харьковского городского совета в октябре-декабре 2008 года злоупотребляли служебным положением и способствовали устранению препятствий в завладении правом на землю.
 
Сарган добавила, что с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на незаконно выбывшие из собственности земельные участки и имущество подозреваемых, которое является соразмерным с причиненным вредом. По статьям, которые инкриминируются Добкину и другим должностным лицам, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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