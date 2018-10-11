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Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе, еще трое - ранены. Потери врагов - 16 человек

За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих погибли в результате вражеских обстрелов в зоне ООС, еще двое военных лишились жизни в результате подрыва на мине; трое бойцов получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины была напряженной, однако полностью контролируемой бойцами ООС: противники 28 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 12 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска били из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Новолуганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Широкино.

"Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве", - отметили в ведомстве.

Позиции возле Крымского, Новотошковского, Майского, Новолуганского и Красногоровку накрыли огнем из минометов калибра 120 мм. По позициям возле Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Авдеевки, Красногоровки, Гнутового и Лебединского били из минометов 82-мм калибра.

Против защитники Золотого и Гнутового использовали противотанковые ракеты, а против защитников Крымского и Майского – вооружения боевых машин пехоты.

Враги вели огонь из зенитной установки ЗУ-23-2 по позициям вблизи Новотошковского. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое - получили ранения. По данным разведки, в течение суток 6 оккупантов уничтожены и 10 - ранены", - подытожили в штабе.

Сегодня, 11 октября, российские наемники уже 3 раза обстреляли позиции возле населенных пунктов Гнутово и Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

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