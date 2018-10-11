Бюджет Совета Европы готовят без российских денег из-за "неизбежного" выхода России

11 октября, 2018, 14:52

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд готов представить новый бюджет Совета Европы, который исходит из ожидаемого выхода России из организации

Об этом он заявил в Страсбурге, отвечая на вопрос украинского депутата Сергея Кираля, сообщает Европейская правда.

Комментируя бюджетную перспективу организации, генеральный секретарь отметил, что сейчас завершается формирование бюджета Совета Европы на 2019 год. "Мы в конце бюджетного процесса, а не в середине", - отметил он, добавив, что это заставляет его действовать быстрее.

Напомнив свои слова о том, Россия не планирует возобновлять работу в ПАСЕ, он назвал "неизбежным развитием" прекращение участия РФ в организации.

"Я всегда говорил, что могу представить план бюджета без российских денег. Я сделаю это, потому что ситуация теперь четкая", - сообщил он. Генсек также пообещал, что предоставит письменные объяснения регламентному комитету ПАСЕ, если поступит официальное обращение от данного комитета.

Ожидается, что очерк бюджета, который исходит из предположения о выходе РФ, будет представлен на экстренном заседании Комитета министров СЕ в пятницу.