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Бюджет Совета Европы готовят без российских денег из-за "неизбежного" выхода России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд готов представить новый бюджет Совета Европы, который исходит из ожидаемого выхода России из организации

Об этом он заявил в Страсбурге, отвечая на вопрос украинского депутата Сергея Кираля, сообщает Европейская правда.

Комментируя бюджетную перспективу организации, генеральный секретарь отметил, что сейчас завершается формирование бюджета Совета Европы на 2019 год. "Мы в конце бюджетного процесса, а не в середине", - отметил он, добавив, что это заставляет его действовать быстрее.

Напомнив свои слова о том, Россия не планирует возобновлять работу в ПАСЕ, он назвал "неизбежным развитием" прекращение участия РФ в организации.

"Я всегда говорил, что могу представить план бюджета без российских денег. Я сделаю это, потому что ситуация теперь четкая", - сообщил он. Генсек также пообещал, что предоставит письменные объяснения регламентному комитету ПАСЕ, если поступит официальное обращение от данного комитета.

Ожидается, что очерк бюджета, который исходит из предположения о выходе РФ, будет представлен на экстренном заседании Комитета министров СЕ в пятницу.

  • Напомним, 9 октября в ПАСЕ планировали рассмотреть вопрос о снятии санкционного давления на РФ. Москва уже больше года не платит деньги в бюджет СЕ и шантажирует Страсбург прекращением своей работы в организации. Депутатам предлагали стать на путь "прощения" – закрыть глаза на нарушения России и забыть о санкциях в отношении российских депутатов.
  • Однако на заседании ассамблея не нашла голосов для изменения санкционным правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.
  • Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, если Россия не возобновит платежи в бюджет Совета Европы в 2019 году, ее участие в уставных органах будет прекращено.
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