Авария на ракете "Союз": Россия временно прекратит пилотируемые запуски

11 октября, 2018, 17:33

Россия приостанавливает пилотируемые запуски ракет, пока не будут выяснены причины аварии корабля "Союз МС-10"

Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

Он добавил, что российская сторона не намерена скрывать результаты расследования от США. Сегодняшний инцидент Борисов назвал "неприятной ситуацией", но отметил, что она доказала надежность системы аварийного спасения.

Напомним, во время транспортировки астронавтов к МКС на российской ракете "Союз" возникла техническая проблема с двигателями второй ступени. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку. Они живые, на место прибыли спасатели, состояние астронавтов оценивают как "хорошее". Сейчас астронавтов везут к Байконуру.

Также в сети появились первые фото с места приземления спасательной капсулы. Подробнее об инциденте вы можете прочитать здесь.