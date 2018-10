Американские ВВС будут сотрудничать с Джеффом Безосом, чтобы отказаться от иностранных ракет

Контракт заключен на строительство многократной ракеты New Glenn, пишет Engadget.

Планируется, что новая ракета будет оснащена многократной первой ступенью и сможет выводить на околоземную орбиту до 50 т груза, а на геосинхронную до 14 т.

Thank you to the @usairforce for your confidence in the @BlueOrigin team and our #NewGlenn rocket. We are proud to serve the national security space community and are committed to providing safe, reliable access to space for the nation. #GradatimFerociter pic.twitter.com/AeO3xXhnUi

— Jeff Bezos (@JeffBezos) 10 жовтня 2018 р.