Житомирский бронетанковый завод оштрафовали на 1,2 млн
Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Как говорится в сообщении, установлено, что ГП "Житомирский бронетанковый завод" не осуществил поставку военной техники, определенной условиями контракта, нарушив договорные обязательства перед Минобороны. В связи с этим заказчиком не была получена военная техника в определенные условиями сроки и в соответствующем количестве.
Иск был удовлетворен решением хозяйственного суда Киева. С ГП "Житомирский бронетанковый завод" в пользу Минобороны взыскано пеню в размере 578 755, 19 грн и штраф – 652 587, 32 грн.
Отметим, что в марте 2018 года военная прокуратура обратилась в хозяйственный суд Киева с исковым заявлением в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к ГП "Житомирский бронетанковый завод". Суть иска – взысканияе с последнего штрафных санкций за ненадлежащее исполнение государственного контракта.
В настоящее время указанные средства перечислены на счета Министерства обороны Украины.
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