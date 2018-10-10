Житомирский бронетанковый завод оштрафовали на 1,2 млн

10 октября, 2018, 19:44

Решением суда по иску военной прокуратуры Центрального региона Житомирский бронетанковый завод получил штрафные санкции на 1,2 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как говорится в сообщении, установлено, что ГП "Житомирский бронетанковый завод" не осуществил поставку военной техники, определенной условиями контракта, нарушив договорные обязательства перед Минобороны. В связи с этим заказчиком не была получена военная техника в определенные условиями сроки и в соответствующем количестве.

Иск был удовлетворен решением хозяйственного суда Киева. С ГП "Житомирский бронетанковый завод" в пользу Минобороны взыскано пеню в размере 578 755, 19 грн и штраф – 652 587, 32 грн.

Отметим, что в марте 2018 года военная прокуратура обратилась в хозяйственный суд Киева с исковым заявлением в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к ГП "Житомирский бронетанковый завод". Суть иска – взысканияе с последнего штрафных санкций за ненадлежащее исполнение государственного контракта.

В настоящее время указанные средства перечислены на счета Министерства обороны Украины.